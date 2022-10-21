В Октябрьском районе Томска до 20 ноября установят еще 14 детских площадок. Фото: пресс-служба мэрии Томска

В Октябрьском районе Томска в 2022 году планируется установить в общей сложности 25 детских площадок. Из них 11 уже установлены, сообщает пресс-служба томской мэрии со ссылкой на главу районной администрации Сергея Лозовского.

До 20 ноября подрядчики должны установить еще 14 детских площадок по следующим адресам: ул. Вокзальная, 43, ул. А. Угрюмова, 1/2, ул. Пушкина, 27 б, ул. Суворова, 1, Иркутский тракт, 194, ул. Новосибирская, 35, ул. Беринга, 13, Иркутский тракт, 85, мкр. Наука, ул. Петра Великого, 11, ул. В. Болдырева, 9, ул. Энтузиастов, 45, а также в посёлках Озёрки и Светлый, ул. Солнечная, 7.

"Определяя места для размещения детских площадок, мы, конечно, руководствуемся мнением жителей района. Учитываются обращения томичей как в администрацию района, так и к депутатам", — уточнил Лозовский.

Сооружения строятся с гарантией 1 год. При выявлении недостатков в этот срок подрядчик обязуется исправить их за свой счет.

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