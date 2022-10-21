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НовостиОбщество21 октября 2022 12:00

Пункты вакцинация продолжат свою работу в выходные в Томске

Потребуются паспорт и СНИЛС
Кирилл Колемасов
Всего в выходные будут работать 3 пункта вакцинации.

Всего в выходные будут работать 3 пункта вакцинации.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные в Томске продолжат свою работу пункты вакцинации, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Поставить прививку можно в ТЦ "Изумрудный город" в субботу с 10 до 17 часов и в воскресенье – с 10 до 14 часов. В ТЦ "Лето" пункты вакцинации будут работать в субботу и воскресенье с 11 до 17 часов. В МСЧ №2 пройти иммунизацию можно с 10 до 14 часов.

Желающим вакцинироваться необходимо принести с собой паспорт и СНИЛС.

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