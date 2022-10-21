Мужчина получил травмы в ДТП на Иркутском тракте в Томске

Полиция ищет очевидцев произошедшего. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В ДТП на Иркутском тракте в Томске пострадал мужчина, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области. Столкновение произошло 20 октября в 13:00.

"По предварительным данным, 53-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Kia Soul, не выдержал безопасную дистанцию до остановившегося впереди для совершения маневра разворота автомобиля Renault Logan", - говорится в сообщении.

29-летний водитель Renault Logan получил травмы. Сейчас полиция в поиске очевидцев происшествия. Сообщить можно по телефону 8(3822) 794-693 или прийти лично по адресу Иркутский тракт, 79.

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