В городской думе Томска обсудят мемориальные доски Валентину Сёмке и Елене Изофатовой. Фото: Ксения Высотина

В Томске могут установить мемориальные доски академику РАМН Валентину Сёмке и тележурналисту Елене Макаровой (Изофатовой), сообщила пресс-служба городской мэрии. Депутаты гордумы поддержали инициативу, вопрос будет рассмотрен на очередном собрании.

Гранитную мемориальную доску Валентину Сёмке хотят установить на фасаде здания по улице Алеутской, 4. Установить мемориальную доску предложил НИИ психического здоровья.

Мемориальную доску Елене Изофатовой предложили установить томские общественники. Алюминиевую табличку с ее именем и портретом хотят разместить на здании по улице Крылова, 5, где располагается офис фонда "Обыкновенное чудо", который возглавляла тележурналист.

Обе мемориальные доски будут установлены на пожертвования томичей.

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