В пригороде Томска 20 октября горела баня

В пригороде Томска в четверг горела баня Фото: Олег Укладов

В пригороде Томска по адресу поселок Хромовка, 33 в четверг, 20 октября, произошел пожар в бане, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

О пожаре в дежурную часть сообщили в 13:56, к 14:15 огонь ликвидировали. Возгорание произошло в парилке постройки.

"В результате пожара частично обгорели стены и потолок внутри парилки. Общая площадь пожара 10 кв м", — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что предварительной причиной пожара считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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