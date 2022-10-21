Томск примет у себя чемпионат и первенство Сибири по акробатическому рок-н-роллу

Фото: Администрация Томской области.

В воскресенье, 23 октября в Томске пройдет чемпионат и первенство Сибири по акробатическому рок-н-роллу, сообщает пресс-служба областной администрации. Соревнование проведут на площадке спортивного комплекса "Юпитер".

"В борьбу за медали вступят более 250 спортсменов из Томской, Новосибирской, Омской, и Иркутской областей, а также из Красноярского края. По итогам соревнований лучшие спортсмены из каждой команды будут претендовать на попадание в составы своих сборных для участия в чемпионате и первенстве России в конце ноября в Москве", - говорится в сообщении.

Оценивать качество номеров будут судьи первых и всероссийских категорий из различных регионов России. Вход на состязание свободный.

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