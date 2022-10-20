В Томской области ошибочно мобилизовали 26 мужчин

За три недели к ним обратилось более 300 жителей Томской области. Фото: Ксения Высотина

В Томской области под частичную мобилизацию ошибочно попади 26 человек. Сотрудники ОНФ помогли томичам после их обращения, сообщает издание "АиФ-Томск".

«На текущий момент при содействии представителей томского отделения Народного фронта решено 26 обращений. Эти люди в результате не были мобилизованы", - сказал координатор регионального исполкома Народного фронта по работе со СМИ Владимир Погудин.

Он уточнил, что речь идет о мужчинах, у которых выявлены серьезные либо хронические заболевания, студентах вузов, а также тех, у кого есть бронь от предприятия как особо ценного специалиста.

Координатор также отметил, что за три недели к ним обратилось более 300 жителей Томской области. В основном люди обращались за консультацией. Уточняется, что около 100 обращений были связаны с тем, что повестки приходили людям, которые не подлежат призыву – инвалидам, многодетным, с хроническими заболеваниями и тем, кто имеет детей-инвалидов или близких родственников на иждивении.

Погудин добавил, что до сих пор поступают жалобы на то, что не провели медкомиссию, хотя гражданин имеет серьезные заболевания, травмы, либо много лет состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Помимо этого, в ОНФ приходят жалобы уже мобилизованных жителей Томской области по вопросам бытовых условий в части, снаряжения, питания и др.