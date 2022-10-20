В поселке Трубачево под Томском в пятницу не будет света. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске в пятницу не будет электроэнергии в части домов Октябрьского района и некоторых пригородах. Отключения света пройдут в рамках плановых работ "Горсетей".

Большая часть отключений приходится на поселок Трубачево, Заварзино и соседние районы города. Полный список адресов опубликован на сайте организации.

Полный список плановых отключений на 21 октября:

С 9.00 до 16.30: пр-кт Фрунзе 131, 131/1, 133/1, 133/2, 137/1; ул. Елизаровых 72, 72/2, 72/3, 76, 76/1; Куйбышева проезд 1, 2-14, 2-а, 5-11; ул. Григорьева 23; ул. Космодемьянской Зои 2-а, 2-б, 5-9, 6-26, 13-25; ул. Куйбышева 3, 9-19, 12-26, 23-25, уч.24-а; ул. Полевая 6, 7, 10-18, 11, 19, 22; ул. Центральная 10, 12 стр.1, 13-а, 15 стр.8.

С 9.00 до 17.00: дачи ТСН ""Весна""; СТ ""Весна"" , 1221, 1326, уч.583, уч.588, уч.1194, уч.1205, уч.1208, уч.1210, уч.1258, уч.1279, уч.1284, уч.1286, уч.1287, уч.1291, уч.1292, уч.1293, уч.1301, уч.1328, уч.1330, уч.1333, уч.1335, уч.1343, уч.1345, уч. 1347, уч.1357, уч.1361, уч.1363; ул. Ветровая 2-а, 2-б, 3-15, 3/1, 4-6, 10, 16-18, 19-21, 19-а, уч.13/1, уч.17; ул. Ковыльная 8 стр.1, 8-12, 16, уч.7; ул. Приветливая 5-17, 21-31, 33-а, 35-37, 41-59, уч.33, уч.39; ул. Степная 111, 113-а; ул. Степная 3-я уч.30/1; ул. Степная 5-я , 1, 1-а, 1-б, 2-4, 2-а, 2-б, 5-25, 7-а, 8, 12, 16, 20-22, 22-а, 121, уч. 3, уч.18; ул. Степная 6-я 1-13, 2, 2-а, 6, 16-26, 17-21, 17-а, 18-б, 30-34, 30-а, 33-37, окр, уч.4, уч.14, уч.15; ул. Суходольная 1-а, 2-а, 4-14, 4-а, 6-а, 9, 11-а, 13-15, 21, уч.1, уч.2; ул. Тенистая 1-а, 2-4, 3-7, 8, 12-16, 17-27, 20-28, 33-35, уч.10, уч.19-а, уч.29, уч.37; ул. Травяная 1-б, 6-8, 7-9, 7-а, 7-б, 9-а, 9-в, 10, 11-а, 13-15, 13/1, 14, 17-25, 17-а, 18-26, 29-31, 32-48, 52-54, 58-68, уч.9-б, уч.22-а, уч.28, уч.34-а, уч.56; п Степановка, СТ ""Весна"" уч. 1334; ул. Хмельницкого Богдана 153-155; ул. Мостовая 21; Заварзино п Заварзино уч. 318 ""А""; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №1 153, 300-302, 301-307, 310, 311, 311-а, 311-б, 317, 318-а, 318-б, 318-в, 320-а, уч.304; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 53, 61-б, 61-з, 65, 66, 73, 78, 97-101, 97-б, 97-г, 98-104, 105-111, 114-118, 115, 132, 132-в, 132-г, 133-139, 136-б, 138, 140-а; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 28; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31, 80, 117-121, 120-б, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135, 141, 144-а, 144-в, 145-а, 146-156, 149, 149-а, 152-а, 153-а, 153-б, 153-в, 153/1, 155, 159-165, 160-166, 163-г, 164-а, 308, 308-в, 311-в, 311-в стр.1, 312, 318; Заварзино ул. Еловая 3, 4; Заварзино ул. Левобережная 4/1, 4/2; Заварзино ул. Мостовая 4, 9, 12-18, 16-а, 17, 21, 21-д, 24/1, 24/2; Заварзино ул. Правобережная 3-7, 3-а.

С 9.30 до 13.00: Поселок Трубачево Боровая ул 44; Поселок Трубачево Зеленая ул 1, 2-в, 2а, 2б, 2в, 6-8, 8/1, 10-а, 10а, 12, 13, 17; Поселок Трубачево Кедровая ул 1б; Поселок Трубачево Речная ул 3; Трубачево Боровая ул, 46, 47, 51, 52/1, 52/2, 54-56, 57, 61, 65, 66, 69, уч.44, уч.58, уч.60; Трубачево дер. Трубачево 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 31 стр.1, 32, 35, 38-40, 38/1, 44, 47-49, 52, 55-57, 60, 67-69, 68, 72, 75, 76/2, 109, 110, 113, 128, 129-131, 134-136, 135, 139, 140, 143, 146, 153, 158, 159, 165-а, 168, 172-а, 173-а, 177-а, 204, 204/1, 216, 247, 254, 263, 265/2, 266, 274, 278, 288, 291-295, 292, 296, 300-302; Трубачево Зеленая ул 2-в, 2-д, 2б, 8/2; Трубачево пос. Трубачево, 2, 3, уч.1; Трубачево ул Дачная 9, 12, 16, 23, 29, 30-32, уч.2, уч.2-а, уч.15, уч.25, уч.27, уч.28; Трубачево ул Центральная 1, 2, 5, 8-12, 9-11, 15-19, 18, 22, 23, уч.13; Трубачево ул Центральная 1-я 101; Трубачево ул Центральная 4-я 148, 149; Трубачево ул. Благодатная 4, 8, 9-11, 17, 18-20, 28, 37, 41-43, 48, 49, уч.3, уч.31, уч.39; Трубачево ул. Жемчужная 1, 2-4, 5-7, 10-14, 12-а, 13; Трубачево ул. Ивовая 1, 10, 16-18, 17-19, 22, 27, 28, уч.25, уч.30; Трубачево ул. Кедровая 2-10, 2-а, 3-а, 4-б, 5-а, 9-11, 14-16, 17, 23-37, 26-28, 32-38, 36/1, 44-48, 45-49; Трубачево ул. Купеческая 2, 3, 7/1, 8, 13-15, 16, 20-24, 20-а, 21-23, 27-31, 35, 36, 43, 46-50, уч.15-а, уч.28, уч.34, уч.37; Трубачево ул. Липовая 3, 4, 7-9, 8, 12, 22, 23, 27, 30-34, 31, 43-47, 44-46, 51, 52, 56, 57, 60, уч.15, уч.16, уч.20, уч.26, уч.59; Трубачево ул. Никулина Юрия 13, 20-22, 25-27, 30, уч.2, уч.15; Трубачево ул. Озерковая 22, уч.14; Трубачево ул. Пихтовая 7-а, 8-12, 11, 15, 16-18, 21-25, уч.2, уч.4, уч.9, уч.22.

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