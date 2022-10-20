Во Дворце торжеств пройдет командный чемпионат Томской области по шахматам

Каждая команда состоит из четырех человек вне зависимости от пола и возраста участников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 23 октября, во Дворце торжеств в Томске пройдет командный чемпионат Томской области по шахматам, сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Каждая команда состоит из четырех человек вне зависимости от пола и возраста участников. Турнир пройдет в семь туров по швейцарской системе. Контроль времени — 10 минут, с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.

На турнире ожидают команды из Асиновского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Тегульдетского районов, Томска и Северска, заявки также подали томские вузы, предприятия и спортивные организации региона.

Открытие турнира пройдет в 10.00.