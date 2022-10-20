Житель Томска уволился из "Газпрома" ради успеха в бодибилдинге

В Москве с 13 по 17 октября проходил Открытый чемпионат России по бодибилдингу. Бронзовым призером в одной из категорий стал томич Юрий Борисевич, с которым побеседовало издание "АиФ-Томск".

Юрию 26 лет. Осваиваться в мире спорта он начал в пять лет с секции карате и добился в этом виде боевых искусств немалых успехов, став мастером спорта, обладателем черного пояса и серебряным призером чемпионата мира.

В 23 года молодой человек решил закончить карьеру в карате, но занятия спортом не бросил — продолжал посещать тренажерный зал. Тренер увидел в нем потенциал и предложил ему поехать на соревнования.

По специальности Юрий — нефтяник, он работал в "Газпроме" вахтами, но вне зависимости от смены старался посещать зал ежедневно. Однако для того, чтобы поехать на соревнования, этого было недостаточно. Тогда томич решил, что работа не приносит ему такого удовольствия, как занятия спортом, и уволился.

"Решил для себя, что нужно заниматься в жизни теми вещами, которые нравятся и которые приносят тебе удовольствие, от которых ты кайфуешь и получаешь заряд энергии", — рассказал Юрий.

Питается томич по индивидуальной диете. При этом он отмечает, что жестких ограничений по питанию нет.

"Нельзя сказать, что мы едим только вареную грудку и рис, это уже достаточно старые мифы. Питаться можно вкусно и разнообразно, при этом достигая своих целей. Главное все это делать с умом", — говорит он.

До чемпионата России по бодибилдингу Юрий был на соревнованиях в Бишкеке, где занял третье место на чемпионате Азии.

Спортсмен продолжает готовиться к соревнованиям, а в дальнейшем планирует стать тренером.

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