В Томской области из-за COVID-19 скончался еще один человек

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 914 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 20 октября, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 914 человек.

Также в Томской области выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 155 032 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 182 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 152 740 человек.

За последние сутки в стране выявлено 10 67 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 90 пациентов скончались, 18 352 выздоровели.

Напомним, что вчера, 19 октября, в Томской области скончались два местный жителя от COVID-19.