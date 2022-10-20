Ревнивая жена напала на бывшую супругу своего мужа в Томске

Женщина представилась соседкой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске прошел суд над женщиной, которая незаконно пробралась в жилье к бывшей супруге своего мужа, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Судом установлено, что в августе 2021 года томичка, предположив, что ее муж, который не ночевал дома, может находиться у бывшей супруги, решила это выяснить. Придя к сопернице, она постучала в дверь и, представившись соседкой с нижнего этажа, сообщила, что ее квартиру затапливает", - говорится в сообщении.

Женщина открыла дверь "соседке", после чего та набросилась на хозяйку с кулаками и стала выяснять, где ее муж. Владелица жилья попросила женщину уйти, но та наотрез отказалась покидать помещение и пока не убедится, что внутри нет ее мужа.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в 6 тысяч рублей.

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