Цифровое решение: томичи выбирают умную домофонию от «Ростелекома»

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» в Томске подключил еще одну многоэтажку на улице Кедровой, 34 к системе «Умный домофон» цифровой платформы «Ростелеком. Ключ». Специалисты компании установили на четырех входных группах в здание вызывные панели со встроенными видеокамерами высокого разрешения. Теперь жильцы могут удаленно управлять входом в подъезд с помощью единого мобильного приложения «Ростелеком. Ключ», установленного на смартфон или планшет.

«“Ростелеком. Ключ” — это полностью российское решение, созданное разработчиками федерального провайдера для обеспечения безопасности и управления жилыми комплексами. Многофункциональная платформа включает в себя «Умный домофон», «Умный доступ» (СКУД), «Комплексное видеонаблюдение», «Умный шлагбаум» и «Умные счетчики».

«“Ростелеком” предлагает технологичные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь более защищенной и комфортной. Умная домофония — одна из самых востребованных услуг. И это не удивительно, ведь даже один элемент экосистемы решает многие вопросы безопасности в доме, подъезде и на придомовой территории. При необходимости видеозаписи с камеры домофона могут быть использованы жильцами, управляющей компанией и правоохранительными органами в раскрытии правонарушений. Но, как показывает практика, после установки смарт-панелей преступники начинают избегать эти дворы, опасаясь попадания на камеры», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Умная домофония представляет целый ряд преимуществ и возможностей для абонентов. Антивандальный корпус домофона оборудован микрофоном, динамиком, Full HD камерой, позволяющей передавать картинку в полной темноте. В зависимости от выбранного тарифа все видеозаписи хранятся до 30 суток в облачном хранилище и доступны для просмотра. Домофон будет продолжать выполнять свои функции даже при отсутствии интернета у пользователя, благодаря автоматической переадресации вызова из приложения на сотовый или стационарный телефон клиента. Через «Ключ» можно принимать видеозвонки, прослушивать сообщения от визитеров, создавать временные коды доступа для гостей и общаться с посетителем в режиме онлайн.

Получить более подробную информацию о возможностях платформы «Ростелеком. Ключ» можно на сайте или по номеру телефона в Томске 8 3822 58 23 18.