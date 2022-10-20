Губернатор Томской области отправил мобилизованным очередную партию экипировки

Губернатор также добавил, что следующие партии посылок уже формируются. Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур отправил мобилизованным очередную партию экипировки. В наборы вошли: спальные мешки, рюкзаки, костюмы, термобелье, дождевики, хозяйственные и тактические перчатки, шапки и балаклавы, тактические очки, фонарики, наколенники, медикаменты в аптечках, продукты питания. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

"Собрали новую партию, в том числе, на средства предприятий и неравнодушных людей. Вся область заботится о том, чтобы у парней было не просто все необходимое, но и самое лучшее. Спасибо всем, кто помогает ребятам обустроить быт в войсках, напутствует и ждет дома", - написал Мазур.

Губернатор также добавил, что следующие партии посылок уже формируются.

Напомним, что ранее сообщалось, как Владимир Мазур встретился с томскими военнослужащими в Елани и передал им посылки.

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