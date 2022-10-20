В Томской области бизнесмена и экс-чиновницу будут судить за кражу 13 млн рублей. Фото: Алексей ФОКИН

В Томской области пройдет суд над экс-замначальника регионального департамента по экономическому развитию села и местным предпринимателем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Их обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более 13 млн рублей.

По версии следствия, что в сентябре 2019 года экс-замначальника департамента предложила знакомому приобрести сельскохозяйственный кооператив и обратиться к ней с фиктивной заявкой на грант, чтобы завысить показатели эффективного освоения денежных средств.

По этой схеме кооператив приобрел бизнес-партнер знакомого и подал заявку на грант на сумму более 31 млн рублей. На партнера по бизнесу заведено отдельное уголовное дело.

В дальнейшем предприниматели предоставляли фиктивные финансовые документы кооператива и таким образом присвоили по программе развития села более 13 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

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