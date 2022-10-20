Только 25% работников из Томской области одобряют решения своих начальников

Жители региона оценили руководителей на 3,8 балла из 5 возможных. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области только 25% работников одобряют решения своих начальников. Почти 60% работников не согласны с работодателем, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на HeadHunter.

"83% томичей считают, что руководитель должен советоваться с подчиненными при принятии решений: как правило, это маркетологи (88%) и ИТ-специалисты (87%). Обратной точки зрения придерживаются только 15%, чаще других это медики (28%) и юристы (24%)", - говорится в сообщении.

Как сообщили специалисты, половина опрошенных жителей Томской области сами хотели бы занимать руководящую должность (50%), 20% не хотят становится начальниками, а 23% опрошенных итак являются руководителями.

Отмечается, что жители региона оценили руководителей на 3,8 балла из 5 возможных.