Житель Томска проведет 8 лет в колонии за убийство собутыльника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В законную силу вступил приговор в отношении 52-летнего томича, который в июне 2021 года нанес смертельную рану ножом своему знакомому, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ленинский суд установил, что в день убийства осужденный распивал спиртное вместе с погибшим у себя дома. Между ними произошла ссора, так как гость вспомнил, что покойная мать его приятеля не вернула ему данные в долг деньги, и оскорбил ее. Хозяин квартиры разозлился и ударил мужчину ножом в сердце.

Защита осужденного в ходе апелляции утверждала, что в момент трагедии мужчина спал и не видел, что произошло с его знакомым. Суд доводы не принял и оставил в силе приговор в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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