Гараж в Томском районе сгорел из-за неправильного использования печи

В результате пожара никто не пострадал. Фото: Иван МАКЕЕВ

Монолитно-заливной гараж сгорел в пос. Трубачево, в Томском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области. Сообщение на пульт МЧС пришло поздним вечером. На место выехали 3 автоцистерны, 11 человек личного состава и одна группа газодымнозащитной службы.

"В результате пожара: обгорела обрешетка крыши гаража по всей площади. Частично обгорела обрешетка крыши дома на площади 10 кв.м. Общая площадь пожара 60 кв.м.", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара назвали нарушение пожарной безопасности при использовании печей.

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