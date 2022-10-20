В Томске изъяли больше 21 тысячи пачек нелегальных сигарет. Фото: управление на транспорте МВД России по СФО

Силы ОМОНа и Росгвардии Томской области в ходе обыска изъяли у местного жителя нелегальную табачную продукцию на сумму более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба транспортной полиции в Сибирском федеральном округе.

По подозрению в нарушении статьи 171 УК РФ (приобретение, хранение и сбыт алкогольной или табачной продукции без акцизной марки) задержаны два жителя Томска, которые доставляли контрабандные сигареты оптом по железной дороге и продавали их через Интернет.

В частном доме одного из них хранились 13,5 тысяч пачек с поддельной маркировкой акцизных марок и более 7 тысяч пачек без акцизов, либо с маркировкой других стран.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом Томского линейного отдела МВД России, в ходе расследования томским полицейским помогали коллеги из Кемеровской таможни.

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