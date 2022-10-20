Из-за перекрытия проспекта Ленина в Томске 22 октября не будет ходить троллейбус №2

Участок проспекта Ленина в Томске перекроют 22 октября. Фото: Ксения Высотина

Проспект Ленина в Томске от улицы Бердской до улицы Нижне-Луговой перекроют с 22.00 21 октября до 22.00 22 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение будет ограничено из-за ремонта железнодорожного переезда силами ОАО "РЖД". Временными знаками дорожного движения транспортный поток перенаправят на соседние улицы.

Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта: маршрут троллейбуса №2 будет временно закрыт, автобусы маршрутов 5, 12, 20, 32/118, 38 и 150 направят на закрытом участке по улице Водяной.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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