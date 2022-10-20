В Томске 20 октября будет ясно и до 8 градусов тепла. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске 20 октября будет облачно с прояснениями и без осадков, сообщает гидрометцентр региона. Температура воздуха днем составит от 6 до 8 градусов тепла.

В Томской области умеренные дожди пройдут в западных районах, утром местами возможен туман. Дневная температура — +4...+9°C.

Ветер на территории региона южный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с, в области местами до 16 м/с.

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