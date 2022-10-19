В Томской области выберут педагога года

Победитель примет участие во всероссийском этапе конкурса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области 20 октября стартует очный этап регионального конкурса "Педагог года", сообщает пресс-служба администрации региона.

"В конкурсе примут участие преподаватели колледжей и техникумов по номинациям: «Преподаватель общеобразовательных учебных дисциплин» и «Преподаватель учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов»", - говорится в сообщении.

Конкурсантам необходимо презентовать образовательный проект, собственный интернет-ресурс, провести мастер-класс и открытое учебное занятие.

31 октября в Томском государственном педагогическом колледже состоится финал конкурса. Финалистов и призеров номинируют на государственную премию.

Победитель отправится на третий этап всероссийского конкурса "Педагог года".

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