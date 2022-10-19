Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 октября 2022 11:30

Актеры томского ТЮЗа представили постановку на фестивале в Екатеринбурге

На этой неделе труппа вновь отправится на гастроли
Кирилл Колемасов
Фото: пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба областной администрации.

Труппа томского ТЮЗа представила спектакль "Книга всех вещей" на фестивале молодой режиссуры "Артмиграция" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Постановка написана по одноименному произведению Гюса Кейера.

В рамках детской программы фестиваля оценить творение ТЮЗа пришли около тысячи человек.

23 октября актеры вновь отправятся на гастроли. Постановку "Книга всех вещей" оценит публика Московского Губернского театра на Большом Детском Фестивале.

Читайте также: Психолог из Томска Нефедова рассказала об угрозах переутомления