Актеры томского ТЮЗа представили постановку на фестивале в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба областной администрации.

Труппа томского ТЮЗа представила спектакль "Книга всех вещей" на фестивале молодой режиссуры "Артмиграция" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Постановка написана по одноименному произведению Гюса Кейера.

В рамках детской программы фестиваля оценить творение ТЮЗа пришли около тысячи человек.

23 октября актеры вновь отправятся на гастроли. Постановку "Книга всех вещей" оценит публика Московского Губернского театра на Большом Детском Фестивале.

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