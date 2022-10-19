Психолог из Томска Нефедова рассказала об угрозах переутомления

Переутомление может повлиять на все сферы жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здоровье и психика могут серьезно пострадать из-за переутомления, рассказала журналистам "МК в Томске" психолог Дарья Нефедова. Его особенности - физическое и психическое истощение организма и отсутствие качественного отдыха в течение длительного времени.

"Многие даже не догадываются о том, что большинство их жизненных проблем напрямую связаны с отсутствием сил и энергии, которые требуют своего восполнения", - рассказала психолог.

Вызвать переутомление могут невнимательность к себе и своему организму, игнорирование своих чувств и потребностей.

По словам Нефедовой, такое отношение к себе формируется культурой и средой, воздействующими на нас. Высокая конкуренция, страх сравнения и многие другие факторы выливаются в отказ от элементарных вещей. Человек перестает нормально спать, питаться, заниматься спортом. И дальше встает один вопрос – насколько человека хватит.

"Во-вторых, это наш личный опыт «воспитывающей» среды, формирующийся под воздействием родителей, учителей, бабушек и других людей, где звучали такие знакомые многим фразы и установки вокруг темы отдыха как «что ты рассиживаешься без дела», «ты недостаточно поработал, чтобы отдохнуть», «отдых нужно заслужить», «пока ты расслабляешься, другие заняты делом», «от чего ты устал», «безделье — это не отдых», «отдых — пустая трата времени», - делится Нефедова.

Отсутствие поблажек для самого себя, отмечает Дарья, может быть связано с нелюбовью к себе, неудовлетворенностью жизнью, отсутствие желания решать проблемы и конфликты. Могут сыграть роль жертвенность и эгоизм.

Научиться отдыхать, считает психолог, поможет понимание своих собственных потребностей и эмоций.

"Чем лучше вы будете слышать свои истинные желания, тем легче будет выбрать вариант досуга и понять, в какой момент он нам необходим", - говорит Нефедова

Свободное время лучше занять тем, что приносит удовольствие. И отдых можно разнообразить. Например, поискать новые способы времяпровождения.

Причем некоторые, отмечает Дарья, иногда жалуются, что не отдохнули за выходные или давно не отдыхали. Дело в том, что иногда человек может считать отдыхом деятельность, которая совсем им не является. Фраза "Лучший отдых – это смена деятельности", не совсем верна. К примеру, уборка или употребления алкоголя не совсем отдых. Отдых с детьми или путешествия и поездки тоже.

"Невозможно восстановить ресурсы там, где ум и внимание сконцентрированы на анализе информации и решении задач перемещения, контроля, организации и прочих делах, а тело испытывает нагрузку в связи с активным движением или адаптацией к другим условиям", - говорит Нефедова.

Важно ощутить состояния покоя умом и телом, когда вы не погружены в решение задач. И если после "настоящего" отдыха сил не появилось, психолог советует сходить к врачу.

Нежелание идти на работу может быть связано с обычным утомлением или отсутствием интереса к профессии. Хотя при консультации с психологом люди пытаются связать переутомление с ленью.

"В ходе консультаций чаще всего и выясняется, что человек мало спит, не занимается спортом, хобби, перегружен различными делами и заботами, всегда должен быть на связи по работе, с телефоном и совсем давно качественно не отдыхал", - рассказала Дарья.

Специалист рекомендует спланировать отдых, чтобы он имел больший успех.

"Четко регламентируйте время на отдых и выходные: четкое рабочее время и два-три дня отдыха на неделе, в которые вы делаете только приятные вам вещи (разумеется, по возможности), выделяйте время на спорт, движение", - советует Дарья.

Напоследок, Дарья посоветовала тщательно расставлять приоритеты и грамотно оценивать свои собственные ресурсы. Ведь чем качественней отдых, тем выше продуктивность.

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