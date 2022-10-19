В Томске 20 октября отключат свет на части улиц Степановки и Аникино. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в четверг, 20 октября, "Горсети" отключат свет на отдельных улицах Ленинского района и микрорайона Степановка. Отключения электроэнергии проходят в рамках плановых работ.

В пригородах второй день подряд пройдут отключения в Заварзино, а также поселке Аникино.

Полный список плановых отключений на 20 октября:

С 09.00 до 12.00: ул. Люксембург Розы 2, 6/1; пер. Пойменный 1-3, 3/1, 4-а; ул. Бердская 18-б, 18-в, 18-г, 27 стр.1, 27 стр.2, 27 стр.3, 27 стр.5, 27 стр.14, 27-29, 27-б, 27/1, 27/13, 33; ул. Пролетарская 34-а, 35-47, 36-38, 38-а, 38/1, 38/3, 38/7, 41/1, 42-48, 42/1, 43-а; пр-кт Ленина 113, 115, 117, 121, 121/1, 217 стр.1.

С 09.00 до 13.00: ул. Кошурникова 2; ул. Смирнова 42/3.

С 09.00 до 16.30: пр-кт Комсомольский 44-46, 46/1; ул. Алтайская 87-89, 89/1.

С 09.00 до 17.00: ЛПК 2-й пос. 257; Богдана Хмельницкого ул 79а, 79/1, 81-107; Волгоградская ул 18; Пожарского ул 17-23, 24-34; ул. Азиатская 10, 11-15; ул. Волгоградская 1, 2-4, 5, 8-14, уч.3; ул. Пархоменко 4, 8-22, 9-13, 9-а; ул. Пожарского 1-15, 2-20; ул. Сиреневая 2; ул. Мостовая 21, д.21 ""Заварзино""; Заварзино п Заварзино уч. 318 ""А""; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №1 153, 300-302, 301-307, 310, 311, 311-а, 311-б, 317, 318-а, 318-б, 318-в, 320-а, уч.304; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 53, 61-б, 61-з, 65, 66, 73, 78, 97, 97-б, 97-г, 98, 100-104, 101, 105-111, 115, 116-118, 132, 132-в, 132-г, 133-139, 136-б, 138, 140-а, уч.99, уч.114; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 28; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31, 80, 117-121, 120-б, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135, 141, 144-а, 144-в, 145-а, 146-156, 149, 149-а, 152-а, 153-а, 153-б, 153-в, 153/1, 155, 159-165, 160-166, 163-г, 164-а, 308, 308-в, 311-в, 311-в стр.1, 312, 318; Заварзино ул. Еловая 3, 4; Заварзино ул. Левобережная 4/1, 4/2, уч.23; Заварзино ул. Мостовая 4, 9, 12-18, 16-а, 17, 21, 21-д, 24/1, 24/2; Заварзино ул. Правобережная 3-7, 3-а, уч.9-а.

С 09.00 до 18.00: Томская ул 18-22, 21-39, 26-28, 29-а, 29/1, 29/3, 32-36, 37-а, 39/4; ул. Басандайская 14, 18; ул. Грибная 28; ул. Пригородная 43468, 43558; ул. Томская 17, 18-28, 21-39, 29-а, 29/2, 32-36, 37-а, 37-б, 39-д.

С 13.00 до 16.30: пер. Пойменный 1-3, 3/1, 4-а; пр-кт Ленина 217 стр.1; ул. Бердская 18-б, 18-в, 18-г, 27 стр.1, 27 стр.2, 27 стр.3, 27 стр.5, 27 стр.14, 27-29, 27-б, 27/1, 27/13, 33; ул. Пролетарская 34-а, 35-47, 36-38, 38-а, 38/1, 38/3, 38/7, 41/1, 42-48, 42/1, 43-а.