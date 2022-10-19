Дмитрий Демешин и Владимир Мазур провели совместный прием граждан в Томске

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин и губернатор Томской области Владимир Мазур провели совместный прием граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"Местные жители обратились по вопросам длительного строительства школы и благоустройства территории «Буфф-Сада», необходимости установки баскетбольной площадки на стадионе «Политехник»", - сообщает ведомство.

Помимо этого, Дмитрий Демешин обсудил проблемные вопросы по теме строительства в Томске университетского кампуса с заместителем председателя АНО "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" Виктором Деминым и губернатором Владимиром Мазуром.

Заместитель генерального прокурора поручил по всем обращениям провести проверки, принять меры по защите прав граждан и устранить нарушения закона. Решение этих вопросов взято властями на контроль.

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