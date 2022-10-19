Волонтер томского отряда "ЛизаАлерт" рассказал о своей работе

Фото: предоставлено героем.

37-летний житель Томска Максим Бекер является волонтером поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Мужчина рассказал изданию "АиФ-Томск", как он совмещает повседневную жизнь с такой сложной работой.

Максим рассказал журналистам, что у него свой бизнес в сфере ковки художественных изделий, а также семья – жена и двое детей. Максим все успевает. Сейчас он непросто поисковик в отряде, а координатор. В поисково-спасательный отряд мужчина попал случайно.

"У моей жены была коллега, которая состояла в отряде. Начал интересоваться, что за отряд и так вступил. Сначала подумал, что дети не должны пропадать. Когда вступил, не так уж много детей пропадало, и я не выезжал на поиски. Не сильно стремился участвовать в городских поисках. Однажды выехали в лес и не нашли пропавшего. Я задумался, почему так получилось. Понял, что мало знаю про отряд, про методику поиска", - рассказывает Максим.

Томич отметил, что данная профессия для него является хобби. Выезжает Максим Бекер на поиски часто, помимо этого он еще и занимается обучением поисковиков.

Максим также рассказал, что в сентябре на поиски приходилось выезжать по 3-4 раза в неделю, так как с апреля и до конца октября начинается «поисковой сезон», в который чаще всего пропадает много людей. За время волонтерской работы мужчина приобрел несколько навыков.

"Запомнился поиск, когда я был новичком. Поехал на поиск дедушки в лесу, но я поехал позже, чем основной выезд. Ночью поисковики уехали, а я поехал утром. Еду по лесу и тут на меня выходит пропавший дедушка. Координатору сказал, что нашел пропавшего и спросил, что мне делать с ним теперь", - рассказал Бекер.

Томич считает, что для поиска нужна холодная голова, чтобы знать, что делать и эффективно участвовать в поисках. Также главное, по мнению Максима, развиваться в каждой из сфер жизни.