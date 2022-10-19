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НовостиЗдоровье19 октября 2022 8:29

В Томской области скончалось два человека из-за COVID-19

В регионе зафиксировано 131 новый случай заражения
Ксения Высотина
Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 913 человек.

Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 913 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 19 октября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 913 человек.

Также в Томской области выявлено 131 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 154 907 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 186 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 152 558 человек.

За последние сутки в стране выявлено 10 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах 92 пациента скончались, 20 859 выздоровели.