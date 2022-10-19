Заместитель генерального прокурора посетил долгострои в Томске

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

Заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Томскую область посетил объекты незавершенного строительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. В частности, Дмитрий Демешин посетил недостроенную школу по улице Демьяна Бедного в Томске.

"В настоящее время указанный объект возведен лишь на 72%, имеются риски непоставки оборудования в соответствии с проектной документацией, не выполнены работы по монтажу вентиляционного оборудования, отделочные работы", - говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения были зафиксированы при возведении учреждений культуры региона и спортивных объектов. Например, Дом Культуры в Верхнекетском районе должны были сдать в октябре 2022, но готовность объекта на данный момент составляет 81%. Срок сдачи физкультурного комплекса в с. Молчаново назначен на ноябрь этого года. В настоящее время выполнено только 70% необходимых работ.

Заместителю губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николаю Руппелю было выдано представление по факту ненадлежащего исполнения Департаментом архитектуры и строительства региона задач и функций, связанных со строительством и модернизацией объектов капитального строительства социальной сферы. Документ был выдан прокурором Томской области по поручению Дмитрия Демешина.

Заместитель главного прокурора посетил и территорию "Супервостока". Он поручил губернатору Томской области Владимиру Мазуру разобрать вопросы комплексной застройки этого микрорайона, а также микрорайонов "Южные ворота-2" и "Зеленые горки". Необходимо предусмотреть возведение учреждений здравоохранения и образования.

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