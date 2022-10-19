При пожаре в пункте передержки в Томске погибли девять собак. Фото: паблик "Сердце чистейшей породы"

Минувшей ночью на Степановке в Томске горел пункт передержки собак на улице Пржевальского. В огне погибли девять животных, рассказала "КП-Томск" зооволонтер Ольга Кулик.

"На Пржевальского было что-то вроде мини-приюта, там содержали 30 собак. Ночью произошло возгорание. Дом сгорел, люди остались без крыши над головой. Девять собак погибли. Остальных удалось спасти, еще четыре сбежали во время пожара, потерялись, их нужно будет искать", — пояснила Ольга.

По словам зооволонтера, не исключено, что пожар начался в результате поджога, поскольку возгорание началось с крыши. В МЧС сообщили, что причина пожара устанавливается.

Томичей просят помочь волонтерам с поиском убежавших собак и передержкой для уцелевших животных, а также материальной помощью погорельцам. Предложить помощь и узнать дополнительную информацию можно по телефону 8-961-889-84-12.

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