В Томске ночью горел одноэтажный частный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рано утром в среду в Кировском районе Томска, на улице Пржевальского, сгорел частный дом, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 4.06 утра 19 октября. Горела крыша деревянного дома вместе с пристройкой — дощатой верандой. Пожарные прибыли на место в течение 10 минут, к 4.54 огонь был полностью потушен.

"В результате пожара: обгорела деревянная обрешетка крыши дома и веранды по всей площади, частично обгорели стены снаружи веранды", — уточняется в сообщении. В тушении возгорания принимали участие 14 человек и 3 единицы техники.

В пожаре никто не пострадал.

Напомним, в минувший понедельник в пожаре на улице Мокрушина пожилая женщина получила отравление угарным газом.

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