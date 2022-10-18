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НовостиОбщество18 октября 2022 13:13

Житель Томска поранил себя при попытке вскрыть банкомат с 4 млн рублей

Его задержали по горячим следам
Кирилл Колемасов

Полицейские поймали мужчину, который пытался распилить банкомат и похитить 4 миллиона рублей, сообщает управление МВД по Томской области. Происшествие произошло в помещении остановочного комплекса на Московском тракте.

"При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские увидели мужчину, который болгаркой попытался распилить корпус банкомата и оцарапал руку, после чего сбежал. Довести задуманное до конца не смог", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 39-летнего местного жителя по горячим следам. Он планировал выехать за пределы области.

При обыске в квартире подозреваемого обнаружили сверток с мефедроном весом 0,75 грамма.

Мужчина заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела.

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