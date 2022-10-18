Семейная пара из Томска рассказала про переезд в Казахстан

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семейная пара из Томска Вадим и Ирина рассказали про переезд в Казахстан. Молодые люди живут в небольшом поселке под Алматы и учат казахский язык. Историю томичей рассказало издание "МК в Томске".

Мужчина рассказал журналистам, что сейчас они с женой снимают квартиру, но уже подумывает о покупке своего дома. Семья отзываются о Казахстане положительно, говорят, что встретили их в в соседней стране очень доброжелательно.

"Я в полнейшем шоке, многие знакомые в России говорили, что нас здесь украдут, побьют и унизят. На самом деле многие предлагают помощь. С добротой и гостеприимством, вот как к нам отнеслись", - говорит Ирина.

Вадим заявил, что за первые несколько часов пребывания в Казахстане им с женой улыбнулись больше людей, чем за последние несколько лет в России.

"И в целом здесь чаще приходится отказываться от помощи, чем просить ее", - сказал томич.

Больше всего томичам понравились горы Казахстана, именно местные красоты и отзывчивость коренного населения стали решающим фактором в выборе дальнейшего места жительства.

"Сначала рассматривали Казахстан как хаб. После нескольких дней здесь, особенно после того, как увидели Алматы и сходили в горы, единогласно решили учить казахский и пускать здесь корни", - заявил Вадим.

Ирина добавила, что молодая семья хочет купить дом в Капчагае.