В Томскую область приедут хоры из регионов Сибири и ближнего зарубежья

Хоры выступят в районах Томской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 21 по 23 октября Томск примет межрегиональный фестиваль академического вокала и хорового пения с международным участием "Томское многоголосье".

"Проект будет реализован на средства гранта «Российского фонда культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Вокальные баттлы хоровых коллективов из Грузии, Казахстана, Армении и Калининграда пройдут на сцене ДНТ "Авангард" 21 и 22 октября. Выступления пройдут и в районах Томской области. Завершится фестиваль большим галаконцертом в "Авангарде".

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