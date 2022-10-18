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НовостиОбщество18 октября 2022 10:52

Мобилизованные учителя Томской области получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества

Также это касается руководителей компаний и ИП
Ксения Высотина

Фото: Иван ВИСЛОВ

Мобилизованные учителя из Томской области получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества. Также это касается руководителей компаний и ИП, сообщил портал "Объясняем.РФ".

На сайте пояснили, что это касается как бизнесменов, заключивших контракт о прохождении военной службы, так и добровольцев.

"Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Она распространяется на все виды федерального имущества, включая земельные участки. Коммунальные платежи на время отсрочки будет вносить арендодатель", - говорится на портале.

Также добавляется, что мобилизованные бизнесмены смогут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафов.