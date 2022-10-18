В части домов Ленинского района и Заварзино в Томске отключат свет 19 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске в среду, 19 октября, пройдут плановые отключения в микрорайоне Заварзино и части домов Ленинского района. График отключений опубликован на сайте "Горсетей".

Наибольший эффект от плановых отключений ощутят в Заварзино, где вместе с СТ "Кедр" в общей сложности отключат от электроэнергии 164 дома. В Томске около двух десятков домов отключат на Ижевской, Черемошинской улицах.

Полный список плановых отключений на 19 октября:

С 09.00 до 16.30: пр-кт Ленина 20, 191/1, 194-202, 196/1, 196/1 (уч. 196/1), 196/1 стр.1, 198/3, 198/5, 200-а, 200/4, стр.1, уч. 196/1, 202; ул. Трудовая 11/1; пр-кт Комсомольский 44-46, 46/1; ул. Алтайская 87-89, 89/1; ул. Профсоюзная 2, 2/45; ул. Усть-Киргизка 2-я 27.

С 09.00 до 17.00: ул. Смирнова 22, 24; ул. Красноярская 17-а; пер. Пугачева Емельяна 7-9; пер. Черемошинский 3-5, 4, 4/1, 6-а, 8-а, 9-21, 10, 10-а, 3-21; ул. 5-й Армии 28; ул. Ижевская 4-20, 6-а, 6-б; ул. Невская 10-14; ул. Новороссийская 5; ул. Мостовая 21; Заварзино п Заварзино уч. 318 ""А""; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №1 153, 300-302, 301-307, 310, 311, 311-а, 311-б, 317, 318-а, 318-б, 318-в, 320-а, уч.304; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 53, 61-б, 61-з, 65, 66, 73, 78, 97-101, 97-б, 97-г, 98-104, 105-111, 114-118, 115, 132, 132-в, 132-г, 133-139, 136-б, 138, 140-а; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 28; Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 31, 80, 117-121, 120-б, 122-126, 122/1, 123-а, 127-131, 129-а, 129-б, 130, 132-а, 135, 141, 144-а, 144-в, 145-а, 146-156, 149, 149-а, 152-а, 153-а, 153-б, 153-в, 153/1, 155, 159-165, 160-166, 163-г, 164-а, 308, 308-в, 311-в, 311-в стр.1, 312, 318; Заварзино ул. Еловая 3, 4; Заварзино ул. Левобережная 4/1, 4/2; Заварзино ул. Мостовая 4, 9, 12-18, 16-а, 17, 21, 21-д, 24/1, 24/2; Заварзино ул. Правобережная 3-7, 3-а.

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