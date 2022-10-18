Школьники из Томской области прошли в финал "Большой перемены"

Фото: пресс-служба Томской области.

Сегодня, 18 октября 9 школьников отправились на финал конкурса "Большая перемена", сообщает пресс-служба Томской области. Он пройдет в международном детском центре "Артек" с 23 по 28 октября.

"Для участия в полуфиналах конкурса, которые для школьников проходили во Владивостоке, получили приглашения 58 старшеклассников Томской области. В отборочных испытаниях принимали участие более 10 тысяч человек. Практически все финалисты конкурса являются участниками региональной команды «Большой перемены», оператором которой является Региональный центр развития образования", - говорится в сообщении.

Победителями станут 300 человек из 11-х классов и 300 из 9-10 классов. Финалистам из 11-х классов вручат 1 млн рублей, школьникам из 9-х классов по 200 тысяч. Они смогут направить эти деньги на саморазвитие образование.

На финале конкурса также озвучат топ-30 школ "Большой перемены". На развитие образовательной среды им направят по 2 миллиона рублей. А педагоги, которые подготовили победителей конкурса, получат премию в 150 тысяч рублей.

Читайте также: Житель Томска выиграл бронзу на чемпионате России по бодибилдингу