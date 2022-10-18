Житель Томска выиграл бронзу на чемпионате России по бодибилдингу

Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томич стал бронзовым призером чемпионата России по бодибилдингу, сообщает пресс-служба областной администрации. В соревновании приняли участие больше 1000 спортсменов из 60 регионов России и ближнего зарубежья.

"Томскую команду представляли девять спортсменов. Все томичи прошли полуфинальные отборы, в финале бронзу завоевал Юрий Борисевич в категории «Мужской фитнес»", - говорится в сообщении.

Команду Томска представляли 9 человек. Помимо бронзы, в топ-6 вошли две спортсменки областного центра. Алина Иванцова заняла 4 место в категории "фитнес-бикини" среди юниорок выше 166 см, а Елена Амбросимова взяла 6 место в категории "фитнес-бикини" до 160 см.

Следующий соревновательный сезон стартует в 2023 году.

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