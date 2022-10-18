Фото: telegram-канал "Милый Томск"

Сегодня, 18 октября, бывшего замгубернатора Паршуто привезли в Кировский суд. Экс-замгубернатора дал комментарий журналистам, сообщает telegram-канал "Милый Томск".

Напомним, что вчера, 17 октября, силовики задержали бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто, как стало известно в понедельник. Видео задержания бывшего управленца опубликовало региональное УФСБ России по Томской области. Его подозревают по статье "Злоупотребления должностными полномочиями".

"У нас такая ситуация, кто работает, тот кто принимает решения, тот будет изначально виноват, кто не работает, кто перекладывает бумаги, тот всегда будет чистый и пушистый, но не будет ни школ ни садов и всего остального. Вот все, что я думаю по этому поводу", – сказал Паршуто в коридоре суда.

Экс-замгубернатора также подытожил, что работал он честно.

Сейчас Евгений Паршуто знакомится с делом, а позже начнется заседании об избрании ему меры пресечения.

"КП-Томск" продолжает следить за развитием событий.

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