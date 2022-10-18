Единая Россия продолжает выдавать Единую карту «Забота»

Фото: "Единая Россия"

Проект «Единая карта «Забота» был запущен в мае 2021 года региональным отделением «Единой России». Главной задачей проекта является социальная поддержка льготных категорий граждан – это, в первую очередь, пенсионеры и семьи детьми. Держатели карт могут получить скидку от 3 до 20% на качественные товары и услуги у Партнеров проекта.

Пенсионерка Людмила Шишкина одна из первых пришла получить «Заботу». С тех пор список Партнеров увеличился, что очень радует обладателей карт.

«Удобно, что по одной карте я могу получить скидку абсолютно в разных местах. Это и продовольственные товары, и лекарства, и детские товары. Не так давно присоединилась сеть крупных строительных супермаркетов. Мы как раз обновляли ремонт в части квартиры, так что скидка нам очень пригодилась», – рассказала томичка.

Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Максим Резников поделился, что спрос на карту «Забота» не становится меньше.

Конечно, за первые два месяца действия проекта мы выдали очень большой объем карт. Нагрузка была очень большая. Но с тех пор ежемесячно держателями карт становятся около тысячи томичей. Эта цифра остается неизменной вот уже год. Мы очень рады, что «Забота» нашла отклик у населения», – сказал Максим Резников.

Получить Единую карту «Забота» можно в общественных приемных партии «Единая Россия» бесплатно в будние дни. Подробную информацию о партнерах проекта, размере скидок и местах выдачи карт можно уточнить по номеру региональной приемной партии 8(3822)907-137 и на сайте проекта ер-забота.рф.