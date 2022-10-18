Томичи получат материнский капитал за первого ребенка в 2022 году в размере 524,5 тысяч рублей

Неиспользованный маткапитал ежегодно увеличивается на сумму фактической инфляции. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Томской области в 2022 году могул получить материнский капитал за первого ребенка в размере 524,5 тысяч рублей. Как сообщили на портале «Объясняем.РФ», если семья не потратит материнский капитал, то его размер ежегодно увеличивают на сумму фактической инфляции.

Также отмечается, что то же самое касается ситуации, когда семья потратила только часть маткапитала. В этом случае проиндексируют остаток суммы.

Добавим, что в 2022 году размер данной выплаты за первого ребенка составляет 524,5 тысяч рублей, за второго — 693,1 тысяч рублей, если семья не получала маткапитал за первенца. В ином случае сумма составит 168,6 тысяч рублей.

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