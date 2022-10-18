Мобилизованные предприниматели Томска получат преференции в сфере госзакупок

Нововведения коснется контрактов, которые заключены до 2023 года. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Томские предприниматели получат особые условия исполнения контрактов по госзакупкам, сообщает официальный telegram-канал Правительства России.

"Сроки, цена, виды и объемы работ по контрактам для обеспечения федеральных нужд могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Решение коснется и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Новые правила коснутся всех контрактов, которые будут заключены до 2023 года. Неустойки, возникшие из-за невозможности выполнить контракт по причине мобилизации, будут списаны, а представители таких услуг не будут внесены в список недобросовестных поставщиков.

Аналогичные изменения в отношении контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд рекомендовано принять региональным и местным властям.

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