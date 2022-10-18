Несколько жительниц Томской области обратились к прокурору с личными проблемами

18 октября региональный прокурор Александр Семенов провел личный прием граждан. Фото: прокуратура Томской области

Прокурор Александр Семенов провел личный приём граждан в приемной президента РФ в Томской области. Несколько жительниц региона обратились к прокурору с личными проблемами, сообщает пресс-служба ведомства.

"На прием к прокурору области обратились 8 жительниц региона", — говорится в сообщении.

Одна из длительный области, относящаяся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, попросила Семенова помочь в получении выплаты на приобретение жилья, удостоверяемой жилищным сертификатом.

Другая женщина рассказала об отсутствии пандуса на входе в одно из медицинских учреждений города.

Третья женщина, жительница села Богашево Томского района, пожаловалась на отсутствие надлежащего водоснабжения на одной из улиц села.

Помимо этого, томички пожаловались на нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, неприятие органами местного самоуправления мер к ликвидации несанкционированных свалок.

Добавляется, что ход решений и результат проверок по каждому обращению находятся на личном контроле прокурора области.

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