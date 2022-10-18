В селе Кривошеино Томской области сгорел одноэтажный деревянный дом

К приезду пожарных огонь полностью охватил здание.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рано утром в понедельник, 17 октября, в селе Кривошеино Томской области сгорел одноэтажный бревенчатый дом, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 6.34. В течение трех минут на место происшествия прибыло первое подразделение, к 6.55 пожар был потушен силами 9 человек и 2 единиц техники.
"В результате пожара: обгорела обрешетка крыши дома, имеются прогары в потолочном перекрытии. Обгорели стены внутри дома", — говорится в сообщении.
Возгорание распространилось на всю площадь дома, однако о пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Томске пожилая женщина получила отравление угарным газом.
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