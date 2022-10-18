В Кировском районе Томска пожилая женщина отравилась угарным газом при пожаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в понедельник, 17 октября, горел кирпичный пятиэтажный дом по улице Мокрушина, 5, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13.51, возгорание ликвидировано в 14.06. В результате пожара женщина 1938 года рождения получила отравление угарным газом. Пенсионерку доставили в ОКБ, добавили в пресс-службе.

"Возгорание произошло во втором подъезде на 2 этаже в кухне однокомнатной квартиры размером 2х3 метра. В результате пожара на кухне обгорели вещи, закоптились стены по всей площади", — говорится в сообщении. Уточняется, что из подъезда были эвакуированы 6 человек.

В качестве вероятной причины пожара называют нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования.

Читайте также: В Томске досрочно закончили ремонт на улице Льва Толстого