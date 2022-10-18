По факту происшествия с теплоходом в Томской области пройдет проверка

Транспортная прокуратура проверит инцидент с застрявшим в Томской области теплоходом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Транспортная прокуратура Томской области инициировала проверку в отношении теплохода "Восход-69" после того, как судно с пассажирами на борту из-за поломки застряло посреди Оби в Александровском районе. Об этом сообщается в пресс-службе транспортной прокуратуры СФО.

Напомним, судно застряло 17 октября около 12 часов дня, в 20 километрах от Новоникольского. "Восход" выполнял завершающий рейс в навигацию 2022 года.

Глава района Виктор Мумбер уточнил, что судно отбуксировали в Новоникольское, а пассажиров доставили в места назначения вертолетами.

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