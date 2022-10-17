В Томской больнице на Олега Кошевого проведут дезинсекцию от тараканов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной Думы РФ от Томской области Татьяна Соломатина обратила внимание на видео с тараканами в детской больнице на улице Олега Кошевого в Томске, которое появилось в соцсетях на прошлой неделе.

Соломатина сообщила, что обсудила ситуацию с главным врачом больницы Андреем Караваевым. По его словам, обработка помещений больницы от насекомых проводится раз в две-три недели.

"Однако использовать сильные химикаты нельзя, учитывая, что в больнице постоянно находятся маленькие пациенты", — уточнила Соломатина.

Депутат добавила, что дополнительные меры дезинсекции будут проведены в ближайшее время.