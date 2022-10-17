В Колпашево мусоровоз насмерть сбил женщину

Машина совершила наезд задней торцевой частью. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Утром, 17 октября водитель мусоровоза насмерть задавил женщину на улице Лазо в Колпашево, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области.

"Мужчина, 1965 года рождения, управляя мусоровозом, осуществлял движение задним ходом и совершил наезд задней торцевой частью автомобиля на пешехода", - говорится в сообщении.

От полученных травм женщина 1939 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.

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