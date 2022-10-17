В Томске росгвардейцы вернули школьницу домой

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

Сотрудники Росгвардии помогли добраться до дома заблудившейся школьнице, сообщает управление ведомства по Томской области.

"В вечернее время находившимся на маршруте патрулирования в Советском районе правоохранителям поступило сообщение о том, что девочка-подросток позвонила в полицию и сообщила, что направляясь домой на автобусе, проехала свою остановку и вышла на другой, оказавшись в незнакомом месте", - говорится в сообщении.

Экипаж сразу же отправился на указанный адрес, но потерявшейся там уже не было. Сотрудники начали поиски на придомовых территориях и обнаружили школьницу.

Девочку забрал инспектор по делам несовершеннолетних для дальнейшей передачи родителей.

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