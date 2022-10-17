В Томске плановые отключения света пройдут 17 октября в 250 домах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске во вторник, 17 октября, "Горсети" планово отключат свет более чем в 250 домах города. Об этом сообщается на сайте организации.

Больше всего домов отключат на улицах Богдана Хмельницкого, Пожарского, Волгоградской, а также в ряде пригородов. В Аникино отключения затронут 2-й, 4-й и 5-й Аникинский переулки, а также несколько садовых товариществ.

Полный список плановых отключений на 18 октября:

С 09.00 до 12.00: ул. Говорова 31-35.

С 09.00 до 16.30: пр-кт Кирова 38-40, 46-50, 46-а; ул. Киевская 105; ул. Тверская 100, 103-105, 106; пр-кт Ленина 262-а; ул. Профсоюзная 2, 2 стр.3, 2 стр.52, 2 стр.55, 2 стр.69, 2-а стр.3, 2-а стр.6, 2-б, 2/1, 2/1 стр.3, 2/1 стр.9, 2/2, 2/3, 2/5, 2/7, 2/11, 2/27, 2/40, 2/51, 2/108.

С 09.00 до 17.00: п Степановка, СТ ""Весна"" уч. 1334; СТ ""Весна"" 1221, 1326; ул. Степная 5-я , 1, 1-а, 1-б, 2-4, 2-а, 2-б, 5-17, 7-а, 8, 12, 16, 121, уч. 3, уч.18; ул. Хмельницкого Богдана 79/1, 153-155; Богдана Хмельницкого ул 79а, 81-107; Волгоградская ул 18; Пожарского ул 17-23, 24-34; ул. Азиатская 10, 11-15; ул. Волгоградская 1, 2-4, 5, 8-14, уч.3; ул. Пархоменко 8-22, 9-13, 9-а; ул. Пожарского 1-15, 2-20; ул. Сиреневая 2; Пархоменко ул 4.

С 09.00 до 18.00: пос. Академический 16 стр.12; пос. Наука; пр-кт Академический 16 стр.10, 16/18; пр-кт Развития 2/1; Наука ул. Северянка.

С 13.30 до 17.00: Аникино СТ ""Дружба"" 7, 8, 13, 14, 17, 22-24, 28, 32, уч.1, уч.6, уч.9, уч.10, уч. 15, уч.16, уч.18, уч.19, уч.20, уч.21, уч.26, уч.27, уч.35; Аникино СТ "Кедр-1"" , 11, уч.17, уч.48; Аникино СТ ""Кедр-2"" 18, 27, уч. 7, уч.15, уч.21, уч.23, уч.25, уч.26, уч.30, уч.35, уч.60; Аникино СТ ""Медик-2"" 3, 7, уч.8, уч.10, уч.11, уч.15, уч.16, уч.17, уч 14; Басандайка пос. Басандайка; Аникинский 4-й тупик , 7, 13-17; пер. Аникинский 2-й 20; пер. Аникинский 4-й , 1 стр.1, 1-7, 1-б, 2-14, 2-а, 2-б, 3 к.б, 3-а, 3-б, 5-а, 5-б, 5-в, 8-а, 9-а, 9-б, 10-а, 12-а, 15, 20, 22-а, 24-28, 28-а, 37; пер. Аникинский 5-й 4/1, 4/2, 11-15, 11/1, 15/3, уч.45; пос. Аникино , 18, 29-31, 37, уч.1, уч.4, уч.6, уч.8, уч.13, уч.14, уч.17, уч.19, уч.21, уч.25, уч.31, уч.36, уч.39; СТ ""Дружба"" уч.11; СТ ""Пойменный"" уч.46; СТ ""Томич"" 12, 13, 16, уч.15, уч.20; ул. Басандайская 3, 51, 72-74, б/н; ул. Дачная 1-я 3, 4; ул. Дачная 2-я 1, 4, 5, 8, 14-16, уч.8-б.

Читайте также: Теплоход с пассажирами застрял посреди Оби в Томской области